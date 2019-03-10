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Камп Ноу – самый прибыльный стадион Европы

20:58 37 Читати українською
Камп Ноу – самый прибыльный стадион Европы
Камп Ноу / Фото ФК Барселона

Стадион Барселоны демонстрирует невероятную прибыль.

Домашний стадион Барселоны Камп Ноу получил звание самого прибыльного стадиона Европы, сообщает издание Deloitte.

Реал стал самым богатым клубом мира, опередив Манчестер Юнайтед и Барселону, – Deloitte

За прошлый сезон арена заработала невероятные 144,8 млн евро, что на 5,54% больше, чем за предыдущий период.

На второй строчке в этом рейтинге стадион главного соперника Барселоны Реала, Сантьяго Барнабеу принес своим владельцам 143,4 млн евро. Замыкает тройку арена Манчестер Юнайтед Олд Траффорд (119,5 млн евро).

Президент Реала и еще 6 футбольных богачей Испании: даже объединив состояния, они не сравнятся с Ахметовым

Теги
Испания Олд Траффорд Камп Ноу Сантьяго Бернабеу Барселона Барселона
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