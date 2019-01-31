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Калиниченко: На 99% история Ракицкого в сборной Украины завершена

10:57 109 Читати українською
Калиниченко: На 99% история Ракицкого в сборной Украины завершена
Ярослав Ракицкий / Александр Осипов

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко оценил шансы защитника Зенита Ярослава Ракицкого попасть в национальную команду.

"Тяжело сказать, сможет или не сможет Ракицкий заиграть в «Зените», но набор всех необходимых качеств у него есть. Как мне кажется, навык первого паса у Ярослава развит лучше, чем игра в обороне, так как есть проблемы в игре один на один, но есть понимание футбола, которое часто компенсирует все минусы. Не думаю, что ему понадобится длительная адаптация в России, все-таки даже один язык, с которым будет легче.

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Перспективы Ярослава в сборной Украины? На 99% уверен, что его история в национальной команде закончена, политика глубоко вмешалась в футбол", – сказал Калиниченко Матч ТВ.

Теги
Сборная Украины Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит Максим Калиниченко Максим Калиниченко Украина Украина
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