Калініченко: На 99% історія Ракицького в збірній України завершена

Екс-гравець збірної України Максим Калініченко оцінив шанси захисника Зеніта Ярослава Ракицького потрапити в національну команду.

"Важко сказати, чи зможе або не зможе Ракицький заграти в Зеніті, але набір всіх необхідних якостей у нього є. Як мені здається, навик першого пасу у Ярослава розвинений краще, ніж гра в обороні, так як є проблеми в грі один на один, але є розуміння футболу, яке часто компенсує всі мінуси. Не думаю, що йому знадобиться тривала адаптація в Росії, все-таки навіть одна мова, з якою буде легше.

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Перспективи Ярослава в збірній України? На 99% впевнений, що його історія в національній команді закінчена, політика глибоко втрутилася в футбол", – сказав Калініченко Матч ТВ.