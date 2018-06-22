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Калиниченко: Боевика в матче Португалия – Испания не было

17 июня 21:40 125 Читати українською
Калиниченко: Боевика в матче Португалия – Испания не было
Максим Калиниченко / соцсети

Футбольный эксперт Максим Калиниченко поделился собственным мнением относительно матчей чемпионата мира-2018.

"Никакого боевика в матче Португалия – Испания не было. Мне просто показалось, что и португальцы, и испанцы просто посмотрели, во что играют Иран из Марокко и поняли, что можно особо не напрягаться в этой группе и спокойно набирать форму через игру. Не увидел особого напряжения – просто поиграли люди в свое удовольствие.

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Была типичная Аргентина, которую мы видим на всех крупных турнирах. Очень долго раскачивается и очень зависима от индивидуальных действий Месси, Агуэро, или кого-то другого. Будто контролируют мяч, контролируют игру, но до супермоментов почти не доходит и все доходит до того, чтобы просто отдать мяч Месси. А исландцы – просто монстры, красавцы, выкладывались на всех кусках поля, каждый доигрывал свой эпизод до последнего", – цитирует Калиниченко FootballHub.

Теги
ЧМ 2018 Аргентина Аргентина Иран Иран Испания Испания Исландия Исландия Португалия Португалия Марокко Марокко Максим Калиниченко Максим Калиниченко
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