Футбольный эксперт Максим Калиниченко поделился собственным мнением относительно матчей чемпионата мира-2018.

"Никакого боевика в матче Португалия – Испания не было. Мне просто показалось, что и португальцы, и испанцы просто посмотрели, во что играют Иран из Марокко и поняли, что можно особо не напрягаться в этой группе и спокойно набирать форму через игру. Не увидел особого напряжения – просто поиграли люди в свое удовольствие.

ЧМ-2018: Германия сенсационно проиграла матч против Мексики

Была типичная Аргентина, которую мы видим на всех крупных турнирах. Очень долго раскачивается и очень зависима от индивидуальных действий Месси, Агуэро, или кого-то другого. Будто контролируют мяч, контролируют игру, но до супермоментов почти не доходит и все доходит до того, чтобы просто отдать мяч Месси. А исландцы – просто монстры, красавцы, выкладывались на всех кусках поля, каждый доигрывал свой эпизод до последнего", – цитирует Калиниченко FootballHub.