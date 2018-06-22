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Калініченко: Бойовика в матчі Португалія – Іспанія не було

17 червня 21:40 627 Читать на русском
Калініченко: Бойовика в матчі Португалія – Іспанія не було
Максим Калініченко / соцмережі

Футбольний експерт Максим Калініченко поділився власною думкою щодо матчів чемпіонату світу-2018.

"Ніякого бойовика в матчі Португалія – Іспанія не було. Мені просто здалося, що і португальці, і іспанці просто подивилися, у що грають Іран з Марокко і зрозуміли, що можна особливо не напружуватися в цій групі і спокійно набирати форму через гру. Не побачив особливої напруги – просто пограли люди у своє задоволення.

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Була типова Аргентина, яку ми бачимо на всіх великих турнірах. Дуже довго розкачується і дуже залежна від індивідуальних дій Мессі, Агуеро, чи когось іншого. Ніби контролюють м’яч, контролюють гру, але до супермоментів майже не доходить і все доходить до того, щоб просто віддати м’яч Мессі. А ісландці – просто монстри, красені, викладалися на усіх шматках поля, кожен догравав свій епізод до останнього", – цитує Калініченка FootballHub.

Теги
ЧС 2018 Аргентина Аргентина Іран Іран Іспанія Іспанія Ісландія Ісландія Португалія Португалія Марокко Марокко Максим Калініченко Максим Калініченко
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