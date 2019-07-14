Каладзе обвинил Путина во лжи

Бывший защитник Динамо и Милана Каха Каладзе резко раскритиковал президента России Владимира Путина за высказывания, что более 100 лет назад именно Грузия пыталась оккупировать Абхазию

"Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию. Мы очень хорошо знаем и нашу историю, и хорошо знаем все исторические факты, которые происходили на протяжении веков.

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Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно. Разумеется, на это с нашей стороны должны последовать не только заявления, а заявления и действия, – сказал Каладзе Грузия Online.

Бывший капитан сборной Грузии сейчас занимает должность мэра столицы страны – Тбилиси.

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