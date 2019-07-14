Каладзе звинуватив Путіна у брехні

Колишній захисник Динамо та Мілана Каха Каладзе різко розкритикував президента Росії Володимира Путіна за висловлювання, що більше 100 років тому саме Грузія намагалась окупувати Абхазію

"Це не перший випадок, коли такі заяви і надає населенню недостовірну інформацію. Ми дуже добре знаємо і нашу історію, і добре знаємо всі історичні факти, які відбувалися протягом століть.

"Ми з Грузії і наша країна окупована Росією", – команда екс-карпатівця вийшла на матч у спеціальних футболках

Ясно, що він проводить свою політику і називає ті недостовірні факти, які хоче, але ми повинні пояснити нашим дітям, нашому майбутньому поколінню, що і як було в дійсності, це важливо. Зрозуміло, на це з нашого боку повинні послідувати не тільки заяви, а заяви і дії", – сказав Каладзе Грузія Online.

Колишній капітан збірної Грузії наразі займає посаду мера столиці країни – Тбілісі.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали