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"Мы из Грузии и наша страна оккупирована Россией", – команда экс-карпатовца вышла на матч в специальных футболках

15:43 33 Читати українською
"Мы из Грузии и наша страна оккупирована Россией", – команда экс-карпатовца вышла на матч в специальных футболках
Протесты в Грузии добрались до футбола / фото из соцсетей

Для них спорт – не вне политики. Сразу несколько грузинских команд вышли на поединок местного чемпионата в антироссийских футболках.

Сразу 3 команды – Торпедо Кутаиси, Локомотив Тбилиси и Рустави – вышли на поединки 19-го тура чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими надписями, сообщает Грузия Онлайн.

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"Мы из Грузии и наша страна оккупирована Россией", – таким была надпись на футболках игроков.

К слову, за Торпедо Кутаиси выступает экс-полузащитник Карпат Амбросий Чачуа. Правда, украинец во вчерашнем поединке не участвовал.

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Напомним, в Тбилиси уже несколько дней проходят демонстрации из-за выступления в кресле спикера парламента Грузии российского депутата, который открыто поддержал независимость грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии. После этого в столице страны начались протесты, в результате которых пострадали несколько десятков человек.

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Мир Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Металлург Рустави Металлург Рустави Россия Россия Торпедо Кутаиси Торпедо Кутаиси Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси Украинцы за рубежом
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