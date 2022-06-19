"Как у Зинченко в финале Лиги чемпионов": Бущан вспомнил самое болезненное поражение в своей карьере
13:46 - Читати українською
Голкипер Динамо Георгий Бущан рассказал, от какого матча еще долго не мог прийти в себя.
"Если брать важность матча, то поражение от Уэльса – это первое, пожалуй, такое. Потому что это поединок за чемпионат мира.
Бущан: В матче с Уэльсом я играл с травмой с 16-й минуты
Это мечта. Да, наверное, такое же ощущение, как у Саши Зинченко в прошлом сезоне, когда он играл в финале Лиги чемпионов", – сказал Бущан в программе "Денисов Time".
Напомним, в поединке с Уэльсом украинцы пропустили досадный автогол и не смогли пробиться на ЧМ-2022. Бущан большую часть матча провел с травмой.
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