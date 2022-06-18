"Игра еще остается в голове, потому что в сущности и играли, и делали все, что возможно. Я играл с травмой с 16-й минуты.

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Переживал за результат, потому что все хотели победить. Но уже есть, что есть. Надо перенастраиваться, но остался привкус, потому что немного не хватило", – сказал Бущан в программе "Денисов Time".

Напомним, в поединке с Уэльсом украинцы пропустили досадный автогол и не смогли пробиться на ЧМ-2022. Бущан из-за травмы не играл в матчах Лиги наций против Ирландии и Армении.

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