На тренировке настоящий мастер-класс продемонстрировали полузащитники Родри и Тьяго Алькантара. Хавбеки больше минуты отдавали друг другу передачи, не опуская мяч на газон. При этом расстояние между игроками было немаленьким – их разделяло несколько десятков метров.

Испания потеряла Асенсио перед поединком с Украиной в Лиге наций

Видео уже стало вирусным – ролик с трюками звезд сборной набрал более двух миллионов просмотров только в Twitter.

Напомним, Испания стартует в Лиге наций матчем против Германии 3 сентября. Уже 6 числа подопечные Луиса Энрике примут Украину в Мадриде.

Казка з 2006-го, інтернаціональний склад, грандіозні кадрові втрати – проти кого збірна України стартує в Лізі націй