Хавбек почувствовал боль в левом колене и покинул расположение сборной Испании, сообщает Marca.

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Отмечается, что после обследования у Асенсио была обнаружено небольшая опухоль в области колена. Игрок уже отправился в расположение Реала на более детальное медицинское обследование. Добавим, что именно из-за травмы левого колена Асенсио пропустил большую часть сезона 2019/20.

Напомним, матч сборной Испании против Украины запланирован на 6 сентября, начало в 21:45.

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