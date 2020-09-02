На тренуванні справжній майстер-клас продемонстрували півзахисники Родрі та Тьягу Алькантара. Хавбеки більше хвилини віддавали один одному передачі, не опускаючи м'яч на газон. При цьому відстань між гравцями була чималенькою – їх розділяло кількадесят метрів.

Іспанія втратила Асенсіо перед поєдинком з Україною в Лізі націй

Відео вже стало вірусним – ролик із трюками зірок збірної набрав більше двох мільйонів переглядів лише у Twitter.

Нагадаємо, Іспанія стартує в Лізі націй матчем проти Німеччини 3 вересня. Вже 6 числа підопічні Луїса Енріке приймуть Україну в Мадриді.

Казка з 2006-го, інтернаціональний склад, грандіозні кадрові втрати – проти кого збірна України стартує в Лізі націй