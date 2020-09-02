Як Іспанія готується до матчів Ліги націй проти Німеччини й України – королівська техніка зірок Баварії та Ман Сіті
"Фурія Роха" продовжує підготовку до стартових поєдинків Ліги націй. Суперниками команди Луїса Енріке стануть збірні Німеччини та України.
На тренуванні справжній майстер-клас продемонстрували півзахисники Родрі та Тьягу Алькантара. Хавбеки більше хвилини віддавали один одному передачі, не опускаючи м'яч на газон. При цьому відстань між гравцями була чималенькою – їх розділяло кількадесят метрів.
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Відео вже стало вірусним – ролик із трюками зірок збірної набрав більше двох мільйонів переглядів лише у Twitter.
Нагадаємо, Іспанія стартує в Лізі націй матчем проти Німеччини 3 вересня. Вже 6 числа підопічні Луїса Енріке приймуть Україну в Мадриді.
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