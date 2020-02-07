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Жерсон Родригес отдал ассист за Анкарагюджю – второе результативное действие динамовца в двух матчах

22:22 24 Читати українською
Жерсон Родригес отдал ассист за Анкарагюджю – второе результативное действие динамовца в двух матчах
Жерсон Родригес ведет Анкарагюджю к победам / ФК Анкарагюджю

В 21-м туре турецкой Суперлиги Анкарагюджю на выезде обыграл Йени Малатьяспор. Жерсон Родригес записал в свой актив голевую передачу.

Чемпионат Турции, 21 тур

Йени Малатьяспор – Анкарагюджю – 0:1

Гол: Оргилл, 66

Удаление: Акбас, 49

В 21-м туре чемпионата Турции Йени Малатьяспор принимал Анкарагюджю. Первая половина игры завершилась без голов, а на старте второго тайма хозяева остались в меньшинстве – Акбас был удален за фол последней надежды. Гости воспользовались численным преимуществом – Родригес, который принадлежит Динамо, отдал на Оргилла, а тот мощным ударом поразил угол ворот. Жерсон провел на поле 88 минут.

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В итоге 1:0 – минимальная победа Анкарагюджю. Команда в двух последних матчах набрала 4 очка и уже в следующем туре может подняться из зоны вылета.

Заметим, это второе результативное действие люксембуржца в его втором поединке за Анкарагюджю. В первом матче Жерсон забил гол с пенальти. Напомним, Динамо отдало его в аренду до конца сезона 2019/20.

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Видеоновости Турция Йени Малатьяспор Йени Малатьяспор Жерсон Родригес Жерсон Родригес Анкарагюджю Анкарагюджю
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