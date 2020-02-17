Кафу рассказал, что нужно сделать Неймару, чтобы достичь уровня Месси и Роналду

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу рассказал, при каких условиях звезда ПСЖ Неймар может достичь статуса Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"У Неймара есть потенциал для того, чтобы стать лучшим игроком в мире. Играя за ПСЖ, он может достичь уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду, это был один из лучших переходов в истории французского футбола.

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Для этого Неймару надо изменить отношение к футболу. Если он возьмет на себя ответственность как лидер, как ведущий игрок команды, то все получится. Мы ожидали, что он станет более зрелым – будет не просто получать удовольствие от футбола, а проявлять характер и лидерские качества в трудные моменты для команды. Только это может позволить ему стать в один ряд с лучшими", – цитирует Кафу Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из Барселоны за 222 млн евро. В текущем сезоне 28-летний футболист сыграл за французский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

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