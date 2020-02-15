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Неймар посетил Германию ради рекламы бренда одежды – ПСЖ возмущен поведением бразильца

13:45 74 Читати українською
Неймар посетил Германию ради рекламы бренда одежды – ПСЖ возмущен поведением бразильца
Неймар / AS

Нападающий ПСЖ Неймар снова попал в немилость боссов парижского клуба из-за нефутбольных причин.

Неймар на днях посетил Дюссельдорф для рекламы бренда Replay, что не понравилось боссам ПСЖ, информирует AS.

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Отмечается, что руководство надеялось, что Неймар приложит все усилия для восстановления после травмы, а не будет летать по другим странам. Штрафных санкций к игроку при этом не применят.

Напомним, Неймар из-за травмы пропустил матч с Дижоном в Кубке Франции, который состоялся 12 февраля, а до этого пропустил еще 2 поединка.

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@replay day my capsule NJR @gilcebola

Допис, поширений ene10ta Érre neymarjr (@neymarjr)

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ПСЖ ПСЖ Франция Неймар Неймар
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