Кафу розповів, за якої умови Неймар досягне рівня Мессі та Роналду

Екс-захисник збірної Бразилії Кафу розповів, за яких умов зірка ПСЖ Неймар може досягти статусу Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

"У Неймара є потенціал для того, щоб стати найкращим гравцем у світі. Граючи за ПСЖ, він може досягти рівня Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду, це був один з найкращих переходів в історії французького футболу.

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Для цього Неймару треба змінити ставлення до футболу. Якщо він візьме на себе відповідальність як лідер, як провідний гравець команди, то все вийде. Ми чекали, що він стане більш зрілим – буде не просто отримувати задоволення від футболу, а проявлятиме характер і лідерські якості у важкі моменти для команди. Тільки це може дозволити йому стати в один ряд з найкращими", – цитує Кафу Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Неймар перейшов у ПСЖ влітку 2017 року з Барселони за 222 млн євро. В поточному сезоні 28-річний футболіст зіграв за французький клуб 18 матчів у всіх турнірах і забив 15 голів.

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