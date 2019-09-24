Качество размера: почему 75-дюймовые телевизоры – на пике популярности и являются идеальными для просмотра футбола

Телевизор с большой диагональю перестает быть предметом роскоши. Компания Samsung , которая хорошо чувствует настроения потребителей, инвестирует в разработку новых технологий и дорожит качеством, теперь может констатировать: за последние несколько лет спрос на 75-дюймовые телевизоры взлетел. К слову, по данным исследований компании IHS, компания уже 13 лет является лидером мирового рынка телевизоров.

И если к парням на больших внедорожниках в черте города еще могут быть вопросы у гештальт-психотерапевтов, то тех, кто выбирает телевизор с диагональю 75+ – назовут скорее любящими комфорт, грамотно вкладывающими деньги и ценящими вкус жизни. Не случайно видеоролик с парнем, выбирающим самый большой из Samsung , за считанные дни набрал рекордные 13,5 миллионов просмотров на Youtube.

Те, кому важны комфорт и качество, тоже иногда сомневаются. Вот два главных вопроса, которые консультанты слышат чаще всего:

"Не слишком ли он огромный?"

80% покупателей после покупки телевизора в течение года жалеют, что не приобрели экран побольше. Это и есть ответ на вопрос. В магазине 75-дюймовый телевизор действительно выглядит гигантом. Дело в том, что при выборе телевизора покупатель, с детства привыкавший к маленькому телевизору, вплотную подходит к витрине и экрану. Сейчас основную часть 75-дюймовых телевизоров на рынке составляют устройства с UHD\4К-разрешением экрана с поддержкой HDR, а значит – с феноменальной детализацией изображения, которую можно и нужно смотреть на близкой дистанции. Новая технология экранов на квантовых точках под названием QLED дает реалистичное качество изображения. Поверьте, он не будет казаться огромным даже в небольшой комнате. А лучше – проверьте.

"Наверное, это слишком дорого?"

Цена 75-дюймового телевизора – это цена двух смартфонов. Как часто вы меняете смартфон? А каждый из членов вашей семьи? Это еще один ответ. Покупка телевизора – долгосрочная инвестиция, она будет радовать вас и ваших родных около 10 лет. К тому же, телевизоры Samsung с 75-дюймовой диагональю, например, QLED 8К, выбирают чаще всего для просмотра фильмов и сериалов из видео-сервисов. Кинотеатр дома – это прекрасная экономия на билетах. Вы будете наслаждаться мельчайшими подробностями изображения, и ощущать эффект погружения в него. Кроме того, современные UHD\4K телевизоры и 8К-телевизоры обладают специальными алгоритмами обработки видео HD\FULL HD и апскейлинга его под 4К (или под 8К соответственно) в процессе просмотра. А при ограниченном бюджете можно воспользоваться нехитрыми программами 2-х летней чистой рассрочки или оплатой частями.

ТОП-5 аргументов в пользу 75-дюймового телевизора QLED 8К:

1. Quantum 8K-процессор с технологией искусственного интеллекта создает невероятные ощущения от просмотра ТВ в совершенно новом формате. Можно наслаждаться изображением с исключительной четкостью деталей, звуком, оптимизированным для каждой сцены, и удобным голосовым управлением.

2. Технология полной прямой подсветки телевизора QLED обеспечивает потрясающе глубокий цвет и высокий уровень детализации. Вы сможете увидеть всю глубину происходящего даже при ярком дневном свете.

3. Технология Quantum HDR оптимизирует каждую сцену - от самых глубоких черных до самых ярких белых оттенков. Теперь вы в мельчайших деталях увидите то, что хотел передать режиссер.

4. QLED использует эксклюзивную технологию металлических квантовых точек для отображения 100% цветового объема. Квантовые точки представляют собой нано-частицы, которые преобразуют свет в миллиард оттенков на экране телевизоров QLED.

5. Стойкость экрана от выгорания на протяжении 10 лет подтверждена гарантией от производителя.