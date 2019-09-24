Якість розміру: чому 75-дюймові телевізори на піку популярності і є ідеальними для перегляду футболу

Телевізор з великою діагоналлю перестає бути предметом розкоші. Компанія Samsung, яка добре відчуває настрої споживачів, інвестує в розробку нових технологій і дорожить якістю, тепер може констатувати: за останні кілька років попит на 75-дюймові телевізори злетів вгору. До слова, за даними досліджень компанії IHS, компанія вже 13 років є лідером світового ринку телевізорів.

І якщо до хлопців на великих позашляховиках в межах міста ще можуть бути питання у гештальт-психотерапевтів, то тих, хто вибирає телевізор з діагоналлю 75+ – назвуть швидше тими, хто любить комфорт, грамотно вкладає гроші і цінує смак життя. Не випадково відеоролик з хлопцем, який вибирає найбільший з Samsung, за лічені дні набрав рекордні 13,5 мільйона переглядів на youtube.

Ті, кому важливі комфорт і якість, теж іноді сумніваються. Ось два головних питання, які консультанти чують найчастіше:

"Чи не занадто він величезний?"

80% покупців після покупки телевізора протягом року шкодують, що не придбали більший екран. Це і є відповідь на питання. У магазині 75-дюймовий телевізор дійсно виглядає гігантом. Справа в тому, що при виборі телевізора покупець, який з дитинства звик до маленького телевізору, впритул підходить до вітрини і екрану. Зараз основну частину 75-дюймових телевізорів на ринку становлять пристрої з UHD\4К-розширенням екрану з підтримкою HDR, а значить – з феноменальною деталізацією зображення, яку можна і потрібно дивитися на близькій дистанції. Нова технологія екранів на квантових точках під назвою QLED дає реалістичну якість зображення. Повірте, він не буде здаватися величезним навіть в невеликій кімнаті. А краще – перевірте.

"Напевно, це занадто дорого?"

Ціна 75-дюймового телевізора – це ціна двох смартфонів. Як часто ви міняєте смартфон? А кожен з членів вашої сім'ї? Це ще одна відповідь. Купівля телевізора – довгострокова інвестиція, вона буде радувати вас і ваших рідних близько 10 років. До того ж, телевізори Samsung з 75-дюймовою діагоналлю, наприклад, QLED 8К, вибирають найчастіше для перегляду фільмів і серіалів з відео-сервісів. Кінотеатр вдома – це прекрасна економія на квитках. Ви будете насолоджуватися найдрібнішими деталями зображення і відчувати ефект занурення в нього. Крім того, сучасні UHD \ 4K-телевізори і 8К-телевізори мають спеціальні алгоритми обробки відео HD \ FULL HD і апскейлінга його під 4К (або під 8К відповідно) в процесі перегляду. А при обмеженому бюджеті можна скористатися нехитрими програмами дворічної чистої розстрочки або оплати частинами.

ТОП-5 аргументів на користь 75-дюймового телевізора QLED 8К:

1. Quantum 8K-процесор з технологією штучного інтелекту створює неймовірні відчуття від перегляду ТБ в абсолютно новому форматі. Можна насолоджуватися зображенням з винятковою чіткістю деталей, звуком, оптимізованим для кожної сцени, і зручним голосовим управлінням.

2.Технологія повного прямого підсвічування телевізора QLED забезпечує приголомшливо глибокий колір і високий рівень деталізації. Ви зможете побачити всю глибину того, що відбувається, навіть при яскравому денному світлі.

3. Технологія Quantum HDR оптимізує кожну сцену – від найглибших чорних до найяскравіших білих відтінків. Тепер ви в найдрібніших деталях побачите те, що хотів передати режисер.

4. QLED використовує ексклюзивну технологію металевих квантових точок для відображення 100% кольорового обсягу. Квантові точки – це нано-частинки, які перетворять світло в мільярд відтінків на екрані телевізорів QLED.

5. Стійкість екрану від вигорання протягом 10 років підтверджена гарантією від виробника.