Южная Корея – Германия: анонс матча ЧМ-2018

Сборные Южной Кореи и Германии сойдутся в матче третьего тура ЧМ-2018 в группе F. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Южная Корея – Германия

27 июня, 17:00, Казань, "Казань Арена"

Главный арбитр: Марк Гейгер (США)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Южная Корея проиграла предыдущие два матча, но – вы не поверите! – до сих пор сохраняет математические шансы на то, чтобы оказаться в топ-16 лучших команд мира. Для этого необходим "всего лишь" один большой подвиг – победа над Германией с как можно большим счетом, а также одна небольшая "помощь зала" – победа Мексики над Швецией.

Обычно такие расчеты подняли бы на смех, но не сейчас, когда грозная сборная Германии, действующий чемпион мира, переживает сложный период. Бундестим шокировала поражением от Мексики и могла вообще пробить дно, уступив еще и Швеции. Только невероятными усилиями и гениальным прицелом Крооса удалось вырвать три очка перед финальным свистком.

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Собственно, Тони метко заметил: немецкие болельщики настроены скептически относительно перспектив родной команды – и она это чувствует. Сейчас механизмы безотказной машины работают не так, как положено. Это касается и защиты, и атаки. Эксперт Гари Невилл вообще жестко прошелся по игре центрбека Жерома Боатенга: "Он бредит, если считает себя футболистом. По какой-то непонятной причине почему-то решил, что стал Беккенбауэром".

Все эти факторы раздражают, но могут сыграть на руку команде Лева. Корея – самая слабая команда группы F, поэтому это просто идеальный соперник для того, чтобы попасть под горячую руку. "Мы должны забить корейцам как можно больше", – настраиваются в лагере чемпионов мира. И в такой вариант охотно верится.

Статистика

Германия и Южная Корея встречались между собой трижды. На ЧМ-1994 и ЧМ-2002 европейцы одержали победы – 3:2 и 1:0 соответственно. А вот в спарринге, датированном 2004 годом, корейцы сенсационно победили – 3:1.

Кадры

В Корее – две весомые потери. Капитан команды Ки Сон Ён получил травму икроножной мышцы, а защитник Парк Чу Хо повредил сухожилия. В немецком лагере тем временем колдовали над сломанным носом Себастьяна Руди – хавбека успешно прооперировали и, по последней информации, он готов играть. Правда – в специальной защитной маске. Третий тур пропустит Боатенг: уже упомянутый центрбек – дисквалифицирован. Возможно, это даже к лучшему для команды Йоахима Лева.

Слова

"Конечно, сборная Германии сильнее нас, но мяч круглый, поэтому у нас будут возможности, чтобы забить. Нет ничего невозможного, ведь мексиканцы тоже победили их. Мы сделаем для этого все возможное", – пообещал Син То Йон, главный тренер Южной Кореи.

"Все футболисты сборной Германии обязаны показать свою лучшую игру в матче против Южной Кореи. При этом стоит отметить, что выигрывать с минимальным преимуществом мы просто не имеем права", – Марко Ройс, хавбек сборной Германии.

Ориентировочные составы

Южная Корея: Чо Хьюн-Ву, Ким Йон Гвон, Ли Ён, Хонг Чуль, Юн Йонг-Сун, Ли Ву Сеунг, Мун Сон Мин, Ли Дже-Сунг, Юнг Ву Юн, Хин Мин Сон, Хван Хи Чхан

Германия: Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Гектор, Кроос, Гюндоган, Мюллер, Вернер, Ройс, Гомес

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

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