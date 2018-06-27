Південна Корея – Німеччина: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Південної Кореї та Німеччини зійдуться у матчі третього туру ЧС-2018 у групі F. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Південна Корея – Німеччина

27 червня, 17:00, Казань, "Казань Арена"

Головний арбітр: Марк Гейгер (США)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Південна Корея програла попередні два матчі, але – ви не повірите! – досі зберігає математичні шанси на те, щоб опинитися у топ-16 найкращих команд світу. Для цього необхідний "всього лише" один великий подвиг – перемога над Німеччиною з якомога більшим рахунком, а також одна невелика "допомога залу" – звитяга Мексики над Швецією.

Зазвичай такі розрахунки підняли б на сміх, але не зараз, коли грізна збірна Німеччини, чинний чемпіон світу, переживає складний період. Бундестім шокувала поразкою від Мексики і могла взагалі пробити дно, поступившись ще й Швеції. Лише неймовірними зусиллями та геніальним прицілом Крооса вдалося вирвати три очки перед фінальним свистком.

Південна Корея – Німеччина: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Власне, Тоні влучно зауважив: німецькі уболівальники налаштовані скептично щодо перспектив рідної команди – і вона це відчуває. Наразі механізми безвідмовної машини працюють не так, як належить. Це стосується і захисту, і атаки. Експерт Гарі Невілл узагалі жорстко пройшовся по грі центрбека Жерома Боатенга: "Він марить, якщо вважає себе футболістом. З якоїсь незрозумілої причини чомусь вирішив, що є Беккенбауером".

Усі ці фактори дратують, але можуть зіграти на руку команді Льова. Корея – найслабша команда групи F, тож це просто ідеальний суперник для того, щоб потрапити під гарячу руку. "Ми повинні забити корейцям якомога більше", – налаштовуються у таборі чемпіонів світу. І в такий варіант охоче віриться.

Статистика

Німеччина та Південна Корея зустрічалися між собою тричі. На ЧС-1994 та ЧС-2002 європейці здобули перемоги – 3:2 та 1:0 відповідно. А от у спарингу, датованому 2004-м, корейці сенсаційно перемогли – 3:1.

Кадри

У Кореї – дві вагомі втрати. Капітан команди Кі Сон Йон зазнав травми литкового м’яза, а оборонець Парк Чу Хо пошкодив сухожилля. У німецькому таборі тим часом чаклували над зламаним носом Себастьяна Руді – хавбека успішно прооперували і, за останньою інформацією, він готовий грати. Щоправда – у спеціальній захисній масці. Третій тур пропустить Жером Боатенг: вже згаданий центрбек – дискваліфікований. Можливо, це навіть на краще для команди Йоахіма Льова.

Слова

"Звичайно, збірна Німеччини сильніша від нас, але м'яч круглий, тож у нас будуть можливості, щоб забити. Немає нічого неможливого, адже мексиканці теж перемогли їх. Ми зробимо для цього все можливе", – пообіцяв Сін Те Йон, головний тренер Південної Кореї.

"Всі футболісти збірної Німеччини зобов'язані показати свою найкращу гру в матчі проти Південної Кореї. При цьому варто відзначити, що вигравати з мінімальною перевагою ми просто не маємо права", – Марко Ройс, хавбек збірної Німеччини.

Орієнтовні склади

Південна Корея: Чо Х'юн-Ву, Кім Йон Гвон, Лі Йон, Хонг Чуль, Юн Йонг-Сун, Лі Ву Сеунг, Мун Сон Мін, Лі Дже-Сунг, Юнг Ву-Йонг, Хин Мін Сон, Хван Хі Чхан

Німеччина: Нойєр, Кімміх, Зюле, Хуммельс, Гектор, Кроос, Гюндоган, Мюллер, Вернер, Ройс, Гомес

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Сторінка автора у Facebook