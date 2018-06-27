Южная Корея – Германия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Южная Корея и Германия встретятся 27 июня на групповом этапе чемпионата мира-2018 в Казани. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Южная Корея – Германия состоится 27 июня на Казань Арене. Начало игры – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Южная Корея – Германия, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Фаворитом противостояния специалисты британской William Hill считают сборную Германии. Коэффициент на ее победу составляет всего 1,20. Далее по вероятности идет ничейный результат, который оценивается баллом 6,50. Возможная победа корейцев котируется на уровне 13,00.

Австрийская Bwin предлагает ставки на победу немцев с коэффициентом 1,18. Возможная победа сборной Южной Кореи – грандиозные 16,50, а возможность ничьей в заключительном туре оценивается баллом 7,00.

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Главный тренер корейцев Син Те Йон согласился с букмекерами, что Германия сильнее, однако, заверил – его подопечные просто так не сдадутся. В то же время хавбек Бундестима Марко Ройс рассказал, что минимально обыгрывать Южную Корею немцы права не имеют.