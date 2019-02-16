Ювентус разгромил Фрозиноне

В матче 24 туру Ювентус без проблем разобрался с Фрозиноне. Счет и отчет про матч читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 24 тур

Ювентус – Фрозиноне – 3:0

Голы: Дибала, 6, Бонуччи, 17, Роналду, 63

Ювентус решил не откладывать дело в долгий ящик и уже за 17 минут отметился дважды, забили Дибала та Бонуччи. Роналду во втором тайме поставил точку в матче.