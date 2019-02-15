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Ювентус розгромив Фрозіноне

15 лютого 23:37 206
Ювентус розгромив Фрозіноне

В матчі 24 туру Ювентус без проблем розібрався з Фрозіноне. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 24 тур

Ювентус – Фрозіноне – 3:0

Голи: Дибала, 6, Бонуччі, 17, Роналду, 63

Ювентус вирішив не відкладати справу у довгу шухляду та вже за 17 хвилин відзначився двічі, забили Дибала та Бонуччі. Роналду в другому таймі поставив крапку в матчі.

Італія24 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Фрозіноне: П'ятниця 15 лютого 2019

Ювентус
Матч завершено
3 : 0
Фрозіноне
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Фрозіноне Фрозіноне Ювентус Ювентус Ювентус - Фрозіноне Італія
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