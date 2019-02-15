Ювентус розгромив Фрозіноне

В матчі 24 туру Ювентус без проблем розібрався з Фрозіноне. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 24 тур

Ювентус – Фрозіноне – 3:0

Голи: Дибала, 6, Бонуччі, 17, Роналду, 63

Ювентус вирішив не відкладати справу у довгу шухляду та вже за 17 хвилин відзначився двічі, забили Дибала та Бонуччі. Роналду в другому таймі поставив крапку в матчі.