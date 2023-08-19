"Дедлайн по Берарди был до 17 августа. Были определенные переговоры: Ювентус проявил интерес 10 дней назад, мы были открыты к продаже, Доменико был заинтересован в переходе. Но, несмотря на это, мы никогда не получали официального предложения.

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Мы готовы выслушать предложение Ювентуса, зная, что цена нашего игрока превышает 30 миллионов евро. Мы хотели удовлетворить желание Берарди, но мы не могли игнорировать наши собственные потребности.

Мы также не хотели включать ни одного дополнительного игрока в сделку, потому что мы уже многое изменили в нашей команде. Также мы уже нашли замену для Берарди – Лукебакио из Герты. Итак, дедлайн был 17 августа, потому что после этой даты мы больше не могли подписать замену для Доменико. Я четко сказал Кристиано Джунтоли и окружению игрока, что мы не могли ждать дольше этой даты.

Я очень раздражен таким поведением Ювентуса, потому что мы всегда были открыты к переговорам. Мы всегда стараемся удовлетворить потребности наших игроков и делиться с ними нашими решениями и шагами, и было бы лучше поговорить с Сассуолло раньше, чем с агентами Берарди.

Доменико тренировался отдельно от команды в течение 10 дней, потому что он должен был уйти из команды. Поэтому он не будет участвовать в следующем матче против Аталанты. Возможностей для его ухода нет. Берарди – умный парень и поймет это. Мне жаль, но мы должны были принять это решение", – цитирует Джованни Карневали издание La Gazzetta dello Sport.

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