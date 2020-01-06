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Ювентус надеется подписать Икарди, – СМИ

6 января 10:12 205 Читати українською
Ювентус надеется подписать Икарди, – СМИ
Верратти и Икарди / AFP

Форвард французского Пари Сен-Жермен Мауро Икарди, права на которого принадлежат миланскому Интеру, вернулся на радары туринского Ювентуса.

"Старая синьора" вернулась в битву за 26-летнего аргентинца, сообщает Calcio Mercato.

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Юве надеется перехватить Икарди на его пути из Милана в Париж следующим летом. Форвард играет за ПСЖ на правах аренды из Интера с возможностью выкупа за 65 млн евро.

Однако, для оформления перехода требуется согласие самого Икарди и его жены и по совместительству агента Ванды Нары. Кроме того, недавно интерес к нападающему возобновил и мадридский Реал.

В нынешнем сезоне Мауро Икарди провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей. Прошлым летом слухи активно связывали аргентинского форварда с Турином, но в итоге он оказался в Лиге 1.

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