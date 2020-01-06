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Ювентус сподівається підписати Ікарді, – ЗМІ

10:12 228 Читать на русском
Ювентус сподівається підписати Ікарді, – ЗМІ
Верратті та Ікарді / AFP

Форвард французького Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді, права на якого належать міланському Інтеру, повернувся на радари туринського Ювентуса.

"Стара синьйора" повернулася у битву за 26-річного аргентинця, повідомляє Calcio Mercato.

Реал відновив інтерес до Ікарді, – ЗМІ

Юве сподівається перехопити Ікарді на його шляху з Мілана в Париж наступного літа. Форвард грає за ПСЖ на правах оренди з Інтера з можливістю викупу за 65 млн євро.

Проте, для оформлення переходу потрібна згода самого Ікарді та його дружини та за сумісництвом агента Ванди Нари. Крім того, нещодавно інтерес до нападника відновив і мадридський Реал.

У нинішньому сезоні Мауро Ікарді провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів. Минулого літа чутки активно пов'язували аргентинського форварда з Турином, але зрештою він опинився у Лізі 1.

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