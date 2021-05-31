Ювентус доверит ведущую должность в клубе экс-руководителю Ferrari
Похоже, в лагере туринского клуба планируется значительная перестройка в руководящих кругах.
Маурицио Арривабене станет новым генеральным директором Ювентуса, сообщает Tuttosport.
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64-летний специалист имеет опыт работы руководителем команды Формулы 1 Ferrari (2014-2019 годы). Арривабене является представителем совета директоров туринского клуба с 2012 года.
На должность спортивного директора Юве главным претендентом является представитель структуры клуба Федерико Черубини. Напомним, туринцы неожиданно объявили о прощании с Фабио Паратичи, который проработал в клубе более 10 лет.
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