Ювентус – Сампдория – 3:2 – видео голов и обзор матча
17:16 - Читати українською
Ювентус перестрелял Сампдорию в матче 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка.
10’ Пауло Дибала
43’ Леонардо Бонуччи
Майя Йошида 44’
Антонио Кандрева 83’
10’ Пауло Дибала
43’ Леонардо Бонуччи
44’ Майя Йошида
83’ Антонио Кандрева
Дибала начал феерию точным ударом из-за пределов штрафной, а Бонуччи реализовал пенальти за игру рукой. Сампдория успела отквитать один гол усилиями Йошиды.
Ювентус в тяжелом матче перестрелял Сампдорию
Комфортное преимущество Ювентуса восстановил Мануэль Локателли – первый гол чемпиона Европы в составе туринцев. Точку в перестрелке поставил Кандрева, который с близкого расстояния расстрелял ворота Перина – 3:2.
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