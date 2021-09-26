Ювентус перестрелял Сампдорию в матче 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Дибала начал феерию точным ударом из-за пределов штрафной, а Бонуччи реализовал пенальти за игру рукой. Сампдория успела отквитать один гол усилиями Йошиды.

Ювентус в тяжелом матче перестрелял Сампдорию

Комфортное преимущество Ювентуса восстановил Мануэль Локателли – первый гол чемпиона Европы в составе туринцев. Точку в перестрелке поставил Кандрева, который с близкого расстояния расстрелял ворота Перина – 3:2.