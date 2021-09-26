Ювентус – Сампдорія – 3:2 – відео голів та огляд матчу
17:16 - Читать на русском
Ювентус перестріляв Сампдорію у матчі 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
10’ Пауло Дибала
43’ Леонардо Бонуччі
Мая Йошіда 44’
Антоніо Кандрева 83’
10’ Пауло Дибала
43’ Леонардо Бонуччі
44’ Мая Йошіда
83’ Антоніо Кандрева
Дибала розпочав феєрію точним ударом з-за меж карного майданчика, а Бонуччі реалізував пенальті за гру рукою. Сампдорія встигла відквитати один гол зусиллями Йошіди.
Ювентус у важкому матчі перестріляв Сампдорію
Комфортну перевагу Ювентуса відновив Мануель Локателлі – перший гол чемпіона Європи у складі туринців. Крапку у перестрілці поставив Антоніо Кандрева, який з близької відстані розстріляв ворота Періна – 3:2.
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