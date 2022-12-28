Команда Виталия Миколенко не сможет себе позволить огромные траты во время зимнего трансферного окна.

"Ириски" демонстрируют третью самую низкую результативность в сезоне среди всех команд АПЛ – всего 12 голов. Поэтому клуб находится в поисках футболистов, которые смогли б качественно усилить линию атаки, информирует The Athletic .

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Летом Эвертон имел ряд целей, но сейчас они все недостижимы. Вингер Шахтера Михаил Мудрик приближается к переходу в Арсенал, нападающий Аякса Мохамед Кудус после ЧМ-2022 и выступлений в ЛЧ стал лакомым кусочком для ряда топ-клубов, форвард Челси Армандо Броя порвал крестообразные связки, а Матеус Кунья уже сменил Атлетико на Вулверхэмптон.

Команда Лэмпарда, вероятно, пойдет по пути аренды представителей линии атаки. Стать потенциальным новичком имеет все шансы Энтони Эланга. Вингер Манчестер Юнайтед в первой части сезона наиграл около 500 минут в 15 матчах.

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