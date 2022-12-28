Команда Віталія Миколенка не зможе собі дозволити величезні витрати під час зимового трансферного вікна.

"Іриски" демонструють третю найнижчу результативність у сезоні серед усіх команд АПЛ – всього 12 голів. Тому клуб перебуває у пошуках футболістів, які б змогли якісно підсилити лінію атаки, інформує The Athletic.

Ахметов може заблокувати продаж Мудрика Арсеналу – гроші від ЛЧ і чемпіонство не дають спокою президенту Шахтаря

Влітку Евертон мав низку цілей, але зараз вони всі є недосяжними. Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик наближається до переходу в Арсенал, нападник Аякса Мохамед Кудус після ЧС-2022 й виступів в ЛЧ став ласим шматочком для низки топ-клубів, форвард Челсі Армандо Броя порвав хрестоподібні зв’язки, а Матеус Кунья вже змінив Атлетіко на Вулверхемптон.

Команда Лемпарда, ймовірно, піде шляхом оренди представників лінії атаки. Стати потенційним новачком має всі шанси Ентоні Еланга. Вінгер Манчестер Юнайтед у першій частині сезону награв близько 500 хвилин у 15 матчах.

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