Эвертон объявил о трансфере Диня

Испания — 11:57 874
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Дебют Лунина за Реал против МЮ: почему украинец одержал стратегическую победу над конкурентами
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"В Ялте бежал тест Купера при +47 и улыбался". Валентин Белькевич в эксклюзивных воспоминаниях знаменитых "динамовцев"Овертайм — 11:18 1087
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Лунин дебютировал за Реал в матче с Манчестер ЮнайтедИспания — 05:47 1763
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Буэно прошел медосмотр в Динамо, – СМИУкраина — 31 июль 1172
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7 решений Лопетеги, которые определят будущее Реала: Лунин, Азар и Винисиус ожидают приговорИспания — 31 июль 1064
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