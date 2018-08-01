Эвертон объявил о трансфере Диня

Французский защитник Люка Динь следующий сезон начнет в чемпионате Англии.

Бывший защитник Барселоны Люка Динь подписал с Эвертоном контракт на 5 лет, сообщает официальный сайт английского клуба. По неофициальной информации, Барселона получит за своего игрока 18 миллионов фунтов еще 2 млн каталонцы могут получить в виде бонусов.

"Дилер приставил мне к голове пистолет": Ришарлисон – адский путь через наркотики и насилие к звезде АПЛ

"Эвертон – это большой клуб с прекрасной историей. Я хочу радовать болельщиков своей игрой. Я хочу показать свой лучший футбол здесь и открыть для себя лучшую лигу в мире. Все любят Премьер-лигу. Мне приятно, что я буду играть здесь. Для меня это новый вызов", – сказал Динь.