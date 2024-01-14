Эвертон принимает Астон Виллу 14 января в 21-м туре АПЛ 2023/24. Виталий Миколенко традиционно в основе. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч чемпионата Англии Эвертон – Астон Вилла стартует 14 января в 16:00 по киевскому времени. На момент начала игры команда Виталия Миколенко находится на грани зоны вылета, занимая спасительное 17 место. "Ириски" набрали 17 очков (еще 10 с них сняли решением АПЛ) и ведут борьбу за выживание. Последние три матча чемпионата Эвертон проиграл.

Астон Вилла – главное открытие Премьер-лиги 2023/24. Команда Унаи Эмери набрала 42 балла и занимает третье место турнирной таблицы. Победа на Гудисоне позволит "вилланам" обойти Манчестер Сити и сравняться по очкам с Ливерпулем (правда, лидеры АПЛ имеют игру в запасе).

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Виталий Миколенко традиционно получил от Шона Дайча место в стартовом составе. В текущем чемпионате Англии защитник сборной Украины сыграл 15 матчей, забил 2 гола (Брайтону и Кристал Пэлас).

Где смотреть матч Эвертон – Астон Вилла? Онлайн-трансляция игры доступна на Setanta Sports. Следить за основными событиями поединка АПЛ можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы на матч Эвертон – Астон Вилла:

Эвертон:

Астон Вилла: