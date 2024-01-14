Евертон приймає Астон Віллу 14 січня в 21-му турі АПЛ 2023/24. Віталій Миколенко традиційно в основі. Склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч чемпіонату Англії Евертон – Астон Вілла стартував 14 січня о 16:00 за київським часом. На момент початку гри команда Віталія Миколенка перебуває на межі зони вильоту, посідаючи рятівне 17 місце. "Іриски" набрали 17 очок (ще 10 з них зняли відповідно до рішення АПЛ) і ведуть боротьбу за виживання. Останні три матчі чемпіонату Евертон програв.

Астон Вілла – головне відкриття Прем'єр-ліги 2023/24. Команда Унаї Емері набрала 42 бали і посідає третє місце турнірної таблиці. Перемога на Гудісоні дозволить "вілланам" обійти Манчестер Сіті та зрівнятися за очками з Ліверпулем (щоправда, лідери АПЛ мають гру в запасі).

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Віталій Миколенко традиційно отримав від Шона Дайча місце у стартовому складі. У поточному чемпіонаті Англії захисник збірної України зіграв 15 матчів, забив 2 голи (Брайтону та Крістал Пелас).

Де дивитися матч Евертон – Астон Вілла? Онлайн-трансляція гри доступна на Setanta Sports. Стежити за основними подіями поєдинку АПЛ можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Евертон – Астон Вілла:

Евертон:

Астон Вілла: