"Еще одна победа, еще один шаг к нашей цели, еще одна историческая ночь в честь наших цветов! Все становится проще, когда мы играем дома перед публикой, которая обожает нас с первой до последней минуты...

Хет-трик Роналду в видеообзоре матча Португалия – Люксембург – 5:0

Я обещал, что всегда буду стремиться к большему и большему. Это заложено в моей ДНК, в нашей ДНК. Мы никогда не бываем довольны, никогда не опускаем руки и всегда будем бороться за все, что можем достичь! Вперед, Португалия", – написал Роналду в Instagram.

Напомним, 36-летний нападающий отгрузил Люксембургу хет-трик, обновив свой мировой рекорд по количеству голов в составе национальной сборной (115).

ЧМ-2022, квалификация: Роналду оформил хет-трик против Люксембурга, Швеция обыграла Грецию и обошла Испанию