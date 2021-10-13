"Ще одна перемога, ще один крок до нашої мети, ще одна історична ніч на честь наших кольорів! Все стає простішим, коли ми граємо вдома перед публікою, яка обожнює нас з першої до останньої хвилини...

Хет-трик Роналду у відеоогляді матчу Португалія – Люксембург – 5:0

Я обіцяв, що завжди буду прагнути більшого і більшого. Це закладено в моїй ДНК, в нашій ДНК. Ми ніколи не буваємо задоволені, ніколи не опускаємо руки і завжди будемо боротися за все, чого можемо досягти! Вперед, Португалія", – написав Роналду в Instagram.

Нагадаємо, 36-річний нападник відвантажив Люксембургу хет-трик, оновивши свій світовий рекорд за кількістю голів у складі національної збірної (115).

ЧС-2022, кваліфікація: Роналду оформив хет-трик проти Люксембурга, Швеція обіграла Грецію та обійшла Іспанію