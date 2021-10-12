Состоялись очередные матчи отбора к чемпионату мира-2022 в группах А, В и С. Сербия, Португалия, Швеция, Швейцария и Болгария отпраздновали победы.

Отбор к ЧМ-2022

Группа А

Португалия – Люксембург – 5:0

Голы: Роналду, 8 (пен), 13 (пен), 87, Фернандеш, 18, Палинья, 69

Сербия – Азербайджан – 3:1

Голы: Влахович, 30 (пен), 53, Тадич, 83 (пен) – Дадашов, 45+2

Группа В

Косово – Грузия – 1:2

Голы: Мурики, 45 (пен) – Окриашвили, 11, Давиташвили, 82

Швеция – Греция – 2:0

Голы: Форсберг, 58 (пен), Исак, 68

Удаление: Хацидиакос, 86 (Г)

Группа С

Болгария – Северная Ирландия – 2:1

Голи: Неделев, 53, 63 – Вашингтон, 35

Литва – Швейцария – 0:4

Голы: Эмболо, 31, 45, Штеффен, 42, Гавранович, 90+4

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Португалия легко расправила с Люксембургом, в составе которого вышли Жерсон Родригес и лидер Ворсклы Оливье Тилль. Уже на первых минутах португальцы заработали два пенальти – Роналду оба реализовал. Фернандеш и Палинья завершили разгром, а Криштиану в конце встречи оформил хет-трик.

Однако Португалия не стала лидером группы А, так как Сербия дожала Азербайджан. Балканцы доминировали, открыли счет, но в конце первого тайма голкипер Райкович преступно привез гол на свои ворота. После перерыва Сербия все же вырвала победу, набрала 17 очков и снова обошла Португалию. У Роналду и Ко на один балл меньше, но есть матч в запасе.

Швеция в сентябре сенсационно проиграла Греции на выезде и потеряла контроль над ситуацией. Сегодня "сине-желтые" также были близки к фиаско – греки выглядели не хуже, попадали в каркас и даже забили из офсайда. Однако после перерыва Исак заработал для скандинавов пенальти, а Форсберг его реализовал. Впоследствии Исак закрепил преимущество хозяев. Швеция набрала 15 очков и опередила Испанию не вершине группы В. Грузия переиграла Косово и поднялась с последнего места.

Швейцария сохраняет шансы на прямой выход на чемпионат мира. "Нати" спокойно разгромили Литву и сравнялись с Италией по очкам. Эмболо оформил дубль, еще один красивый гол в активе Штеффена. В другом матче этой группы Болгария осуществила камбек против Северной Ирландии благодаря дублю Неделева. Однако турнирных перспектив ни в одной из этих команд нет.

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