"Это выглядит как детский сад... Шансов против Шахтера у Миная, естественно, не было никаких. Но причина такого спада на финише – финансовая, в первую очередь. Сказались проблемы у президента клуба. А ситуация перед матчем с Шахтером – как гром среди ясного неба. Оказывается, у нас все возможно.

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Но следует признать, что Минай по игре – худшая команда УПЛ. К слову, не считаю, что Кобин был неопытным тренером, из-за чего ужгородцы пострадали. Наоборот, он вместе с Минаем выиграл Первую лигу, а это непросто сделать. Кобина напрасно уволили, и к добру это не привело", – поделился Чанцев в интервью Команда№1.

Напомним, Минай со скандалом был разбит Шахтером в матче 25-го тура и окончательно остался без шансов остаться в УПЛ на следующий сезон.

Шахтер официально взял серебро УПЛ и сыграет в Лиге чемпионов – Минай после скандальной драмы проиграл и вылетел из УПЛ