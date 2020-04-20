Кополовец обнародовал сумму, необходимую Минаю для того, чтобы играть в УПЛ

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец рассказал об отсутствии клубной инфраструктуры для выступлений в чемпионате Украины.

"Конечно, мы не очень готовы к УПЛ. У нас есть стадион в Минае, но он не готов к УПЛ. У нас нет нужной инфраструктуры. Эта команда три года назад играла на район и область.

"Некоторые клубы еще до коронавируса хотели сниматься с розыгрыша": Тлумак – о финансовой ситуации в Первой лиге

Нам люди говорят, что если обыграем Динамо, можем играть в Лиге Европы. Они вообще понимают, что говорят? Когда я приезжал из Германии, здесь вообще ничего не было. В Ужгороде есть стадион Авангард. Конечно, мы можем там играть. Однако наш президент хочет, чтобы мы играли на стадионе Минай. Но чтобы подготовить наш стадион, нужно где-то 400 тысяч евро. Захочет в это время президент добавлять трибуны, освещение?

Конечно, хотим играть в УПЛ. Думаю, наша команда разбавила бы чемпионат своей харизмой. Не знаю, как бы мы играли, но бодались бы точно", – сказал Кополовец в комментарии YouTube-каналу Трендец.

Напомним, Минай после 19-ти туров занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги и лишь на два очка отстает от лидера первенства – львовского Руха.

"Мав запрошення від Динамо і Шахтаря": українець, який підкорив Бельгію задовго до Яремчука та Маліновського