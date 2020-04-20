toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Кополовец обнародовал сумму, необходимую Минаю для того, чтобы играть в УПЛ

18:20 127 Читати українською
Кополовец обнародовал сумму, необходимую Минаю для того, чтобы играть в УПЛ
Михаил Кополовец / Фото из открытых источников

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец рассказал об отсутствии клубной инфраструктуры для выступлений в чемпионате Украины.

"Конечно, мы не очень готовы к УПЛ. У нас есть стадион в Минае, но он не готов к УПЛ. У нас нет нужной инфраструктуры. Эта команда три года назад играла на район и область.

"Некоторые клубы еще до коронавируса хотели сниматься с розыгрыша": Тлумак – о финансовой ситуации в Первой лиге

Нам люди говорят, что если обыграем Динамо, можем играть в Лиге Европы. Они вообще понимают, что говорят? Когда я приезжал из Германии, здесь вообще ничего не было. В Ужгороде есть стадион Авангард. Конечно, мы можем там играть. Однако наш президент хочет, чтобы мы играли на стадионе Минай. Но чтобы подготовить наш стадион, нужно где-то 400 тысяч евро. Захочет в это время президент добавлять трибуны, освещение?

Конечно, хотим играть в УПЛ. Думаю, наша команда разбавила бы чемпионат своей харизмой. Не знаю, как бы мы играли, но бодались бы точно", – сказал Кополовец в комментарии YouTube-каналу Трендец.

Напомним, Минай после 19-ти туров занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги и лишь на два очка отстает от лидера первенства – львовского Руха.

"Мав запрошення від Динамо і Шахтаря": українець, який підкорив Бельгію задовго до Яремчука та Маліновського

blog_ava
Несколько итальянских клубов серьезно интересуются футболистом Динамо, – агент
10:12
530
Теги
футбольные финансы Минай Минай Михаил Кополовец Михаил Кополовец Первая лига Видеоновости
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
16
мин
Брайтон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук