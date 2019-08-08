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"Це зовсім інший турнір", – Худжамов анонсував матч проти АЗ легендарною фразою Безсонова

08:20 573 Читать на русском
"Це зовсім інший турнір", – Худжамов анонсував матч проти АЗ легендарною фразою Безсонова
Рустам Худжамов / Фото ФК Маріуполь

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з нідерландським АЗ в рамках кваліфікації Ліги Європи.

 

"Легко не буде нікому. Це єврокубки. Як сказав один тренер (Володимир Безсонов – прим.), якого до кінця я цитувати не буду: "Це зовсім інший турнір". Звичайно, нам всім хочеться себе проявити і дізнатися, на що ми здатні на даному етапі.

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На мій погляд, треба зіграти дуже компактно в обороні. Також уважно і зібрано. Я дивився їхні матчі. З тієї ж Фортуною. Їхня група атаки дуже небезпечна, мобільна і креативна. Тут такого чіткого рецепту я не можу сказати.

Треба намагатися, викладатися на футбольному полі і не втрачати концентрацію. Це один із факторів, які допоможуть успішно впоратися із завданням", – цитує Худжамова офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, перший матч третього квалфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь – АЗ відбудеться 8 серпня, початок о 20:00.

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Рустам Худжамов Рустам Худжамов Маріуполь Маріуполь АЗ АЗ Ліга Європи Володимир Безсонов Маріуполь - АЗ
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