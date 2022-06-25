"Это Россия, война, грязные деньги": тренер сборной Польши объяснил решение отказаться от "раба Москвы"
Рулевой сборной Польши Чеслав Михневич не скрывает, почему защитник Спартак Мацей Рыбус окончательно выпал из обоймы.
"Это было полностью мое решение. После наших сборов я позвонил по телефону Мацеку и изложил ему свое мнение, чтобы он узнал первым. Он отнесся с большим пониманием.
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Он знает, что происходит вокруг него, поскольку находится в постоянном контакте со своими товарищами по команде. На это можно смотреть с двух точек зрения. Первая очевидна – это Россия, война, грязные деньги и т.д. С другой стороны, игроки знают Мацека и его жену, которая ясно сказала, что не хочет приезжать в Польшу.
В этот момент ему пришлось принять тяжелое решение. Мацек понял мою позицию и сказал так: "Тренер, я хочу помочь сборной, но если меня не вызовут, то не хочу становиться и лишними хлопотами. Я знаю, что произойдет, если меня пригласят. Нам очень нужно согласие, и я прекрасно это понимаю". Впрочем, мы не исключаем, что Рыбус еще когда-нибудь вернется в ряды сборной Польши", – цитирует Михневича Goal.pl.
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