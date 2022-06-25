"Это было полностью мое решение. После наших сборов я позвонил по телефону Мацеку и изложил ему свое мнение, чтобы он узнал первым. Он отнесся с большим пониманием.

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Он знает, что происходит вокруг него, поскольку находится в постоянном контакте со своими товарищами по команде. На это можно смотреть с двух точек зрения. Первая очевидна – это Россия, война, грязные деньги и т.д. С другой стороны, игроки знают Мацека и его жену, которая ясно сказала, что не хочет приезжать в Польшу.

В этот момент ему пришлось принять тяжелое решение. Мацек понял мою позицию и сказал так: "Тренер, я хочу помочь сборной, но если меня не вызовут, то не хочу становиться и лишними хлопотами. Я знаю, что произойдет, если меня пригласят. Нам очень нужно согласие, и я прекрасно это понимаю". Впрочем, мы не исключаем, что Рыбус еще когда-нибудь вернется в ряды сборной Польши", – цитирует Михневича Goal.pl.

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