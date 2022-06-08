"Я всегда пытался делать все возможное для Баварии и очень ценю ее болельщиков, которые всегда меня поддерживали. Думаю, что сейчас тоже нужно быть честным с ними. Я знаю, что пережил в этом клубе и очень это ценю. За 8 лет я отдал все, что мог, а теперь чувствую, что пришло время нового этапа.

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Я уважаю Баварию и ее правила, особенно после стольких лет здесь. Не хочу, чтобы меня считали эгоистом. У меня есть контракт, но я тоже хочу, чтобы клуб понял, что я чувствую. Я сообщил клубу и публично объяснил, что решил не продлевать свой контракт. Поэтому хотел положить конец этим спекуляциям.

У меня еще один год контракта, поэтому я попросил у клуба разрешения на переход. Считаю, что это лучшее решение в этой ситуации, потому что Бавария могла бы получить деньги за мой трансфер, а я мог бы столкнуться с новым вызовом в другом клубе еще на несколько лет. Это мое желание.

Я не хочу никого принуждать. Речь идет о поиске лучшего решения для обеих сторон – это то, о чем я говорил с самого начала. Хочу, чтобы это закончилось, потому что мы с Баварией не враги. Не хочу больше об этом говорить, потому что очень уважаю клуб и этот город, он был для меня домом. Но уходы являются частью футбола, и мне нужны перемены.

Я все еще остаюсь уверенным, что мы вместе найдем договоренность", – цитирует форварда MD со ссылкой на Bild.

Напомним, Левандовски перешел в Баварию свободным агентом из Борусии Д в 2014 году. В Мюнхене поляк выиграл 8 чемпионских титулов Бундеслиги, три Кубка Германии и Лигу чемпионов 2019/20. В футболке Баварии Роберт сыграл 374 матча, забил 344 гола (из них 50 – в сезоне 2021/22).

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