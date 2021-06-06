"Я всегда настроен оптимистично и ставлю на то, что Хорватия пройдет в следующий раунд. Однако на этот раз у нас очень сложная группа. То, что первый матч мы сыграем на Уэмбли против сборной Англии, о многом говорит.

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Это настоящий финал. Если начать турнир с поражения, то можно попасть в очень сложную ситуацию во втором матче – права на ошибку уже не будет. Начинать турнир с такой игры – худший вариант. Мы знаем, что нам нельзя ошибиться. Если мы сможем навязать свою игру, то победим, я в этом уверен.

Я не вижу явного фаворита на Евро, поэтому не исключаю, что выиграть его может и Хорватия. Мы сделаем все, что в наших силах, и у меня хорошее предчувствие", – цитирует Модрича Daily Mail.

Кроме матча с командой Саутгейта, "клетчатые" сыграют в группе D с Чехией и Шотландией 18 и 22 июня соответственно.

Євро-2020: Англія на піку людських ресурсів, правильні фази Хорватії та Чехії, відродження Шотландії – прев'ю групи D