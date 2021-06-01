Иван Ракитич признался, что хотел помочь сборной Хорватии во время Евро-2020, но так и не получил ни одного предложения.

"Простите. Я больше никогда не буду носить самую красивую форму. Это факт. Я ждал звонка до последнего.

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Если я не мог стать членом команды, то я предлагал представителю сборной Хорватии чем-то другим помочь коллективу. Но в итоге приглашения не было. Да, мне более чем обидно", – цитирует Ракитича sport.blic.

Легенда Барселоны завершил карьеру в главной команде страны в сентябре 2020-го. За нее Иван провел 106 матчей, в которых отметился 15-ю голами. Стоит отметить, что у хавбека есть серебряная медаль ЧМ-2018 (в финале хорваты уступили Франции 2:4).

Добавим, что на чемпионате Европы 2020 года подопечные Златко Далича будет играть в группе D, где будут противостоять Англии, Чехии и Шотландии.

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