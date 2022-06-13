Пока польская сборная отказывается играть с россиянами на любом уровне, а граждане этой страны очень помогают Украине, находятся и уникумы, которые делают вид, что ничего не произошло.

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На днях 32-летний Мацей Рыбусь, сыгравший 66 матчей за сборную Польши (2 гола), перешел из Локомотива в Спартак на правах свободного агента. Свое решение продолжить карьеру в России футболист объяснил "благом семьи" – поляк уже несколько лет женат на россиянке.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач выразил надежду на то, что Рыбуся в национальной команде больше не будет.

"Нет ничего позорного, чем прятаться за "благом семьи", когда речь идет просто о больших деньгах. А это кровавые деньги. Надеюсь, что для него уже не будет места в сборной. Играть с "орлом" на груди – это честь, и только для тех, кто это понимает", – цитирует Пшидача Polskie Radio.

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