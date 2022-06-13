Шевченко и компания собрали рекордные деньги на благотворительном матче – украинец раскрыл сумму
Андрей Шевченко имеет хорошие успехи в благотворительном направлении.
Легенда украинского футбола отчитался о результатах матча Soccer Aid 2022 под эгидой UNICEF, который вчера состоялся в Лондоне.
Удар Шевченко ниже пояса в обзоре матча сборная мира – Англия – 2:2
"Я очень горжусь тем, что участвовал в благотворительном матче Soccer Aid 2022 со многими друзьями и чемпионами. Как представитель мирового футбола и посол украинского спорта. Благодаря всем мы достигли отметки в 15 673 728 фунтов стерлингов – рекорда в истории Soccer Aid", – написал Шевченко в Twitter.
Напомним, параллельно звездный украинец активно участвует в разных мероприятиях в поддержку своей Родины в войне против России.
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