Шевченко с Арсеном Венгером и актером Идрисом Эльбой / Фото из соцсетей

Легенда украинского футбола отчитался о результатах матча Soccer Aid 2022 под эгидой UNICEF, который вчера состоялся в Лондоне.

Удар Шевченко ниже пояса в обзоре матча сборная мира – Англия – 2:2

"Я очень горжусь тем, что участвовал в благотворительном матче Soccer Aid 2022 со многими друзьями и чемпионами. Как представитель мирового футбола и посол украинского спорта. Благодаря всем мы достигли отметки в 15 673 728 фунтов стерлингов – рекорда в истории Soccer Aid", – написал Шевченко в Twitter.

Напомним, параллельно звездный украинец активно участвует в разных мероприятиях в поддержку своей Родины в войне против России.

I am so proud to have participated in the Soccer Aid 2022 charity match, with many friends and champions, as a representative of the world of football and ambassador of Ukrainian sport. Thanks to all we have reached the record of £ 15,673,728 in @socceraid history! @UNICEF_uk pic.twitter.com/OX6SXjbOur — Andriy Shevchenko (@jksheva7) June 13, 2022

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