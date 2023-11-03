"О да, два моих гола. Первый – это произведение искусства. Я жду, потому что знаю, что Андрей Ярмоленко уже остановился с мячом. Я уже посмотрел (на него – прим.) и знал, что он это сделает – остановит мяч и войдет внутрь. Я умею читать его шаги.

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Я создаю пространство для себя и передача идет именно туда, куда нужно, потому что Ярмоленко – замечательный игрок. Он понимает, смотрит и видит пространство, которое я создал, а я просто знаю его дальнейшие шаги. Я знаю, что когда он посмотрит вверх, я должен сделать движение (в сторону ворот – прим.). Но перед тем как двигаться, я должен создать пространство, в которое хочу войти. И я должен посмотреть на Ярмоленко и сказать: "Дай на ближнюю стойку".

Изменилась ли моя игра на тот момент? Да, потому что у меня уже не было прежней скорости. И мне приходилось гораздо лучше готовить для себя позицию. Я уже не был тем самым игроком. Второй гол? Прошло пять минут, гол с той же позиции. Но в этом случае я сперва сделал движение назад, а потом вперед.

Видно как я выскакиваю... Потому что я знал, что Ибрагимович закроет меня спереди, поэтому я сделал так, чтобы он не видел моего движения. Затем мяч пошел на ближнюю, и я сделал шаг, опередив Златана. Для меня это было... Я бы сказал, что это было украинизацией завершения моей карьеры. Мне было почти 36 лет. Это был последний турнир в моей карьере. Я приложил усилия и забил два гола в том удивительном матче", – рассказал Шевченко в интервью The Athletic.

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