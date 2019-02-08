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"Это было легкое решение", – Макманаман вспомнил свой переход в Реал

16:36 25 Читати українською
"Это было легкое решение", – Макманаман вспомнил свой переход в Реал
Стив Макманаман / соцсети

Легендарный английский хавбек Стив Макманаман рассказал о своих ощущениях, когда принимал решение перейти в мадридский Реал.

"Когда пришел Мадрид – клуб с историей, эпохальной белой футболкой и громким именем – было легкое решение перейти туда", – сказал посол Ла Лиги Макманаман официальному спонсору чемпионата Clear Men.

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Английский полузащитник перешел в "королевский клуб" в 1999 году и успел дважды стать чемпионом Испании и столько же выиграть Лигу чемпионов. Перед этим выступал в составе Ливерпуля.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Ливерпуль Ливерпуль Стив Макманаман
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