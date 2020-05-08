"Это был волшебный пендель": Ващук – о мотивации Суркиса после позорного поражения от Испании

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук благодарен Григорию Суркису за моральную помощь после разгрома от Испании (0:4) в первом туре группового этапа ЧМ-2006.

"В команде вообще не было разговоров о том, что я подвел, когда получил красную карточку. Все умели играть в обороне. Кроме того, через две игры я вышел. Сам не ожидал, что мы выйдем из группы, но пришла уверенность.

Звезда сборной Украины имел шанс перейти в Манчестер Юнайтед после топ-выступления на ЧМ-2006, – журналист

Это произошло после проигрыша Испании, когда мы приехали в отель, где нас собрал Григорий Суркис. Он сказал: "Это одна игра, нужно собраться и продолжать двигаться дальше". Признаюсь, это сильно на нас повлияло. Если бы мы выиграли у испанцев, еще неизвестно, как бы провели следующие матчи. Это был волшебный пендель на чемпионате мира. Он сыграл определяющую роль", – подчеркнул Ващук в программе Оставайся с Футболом.

Напомним, сборная Украины после провала с испанцами одержала две победы и вышла из группы.

"Очі закриті, голову закинув": трагічний матч Лобановського, остання заміна і майбутній капітан Динамо в ролі болбоя