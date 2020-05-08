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"Это был волшебный пендель": Ващук – о мотивации Суркиса после позорного поражения от Испании

15:02 56 Читати українською
"Это был волшебный пендель": Ващук – о мотивации Суркиса после позорного поражения от Испании
Владислав Ващук / Фото из открытых источников

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук благодарен Григорию Суркису за моральную помощь после разгрома от Испании (0:4) в первом туре группового этапа ЧМ-2006.

"В команде вообще не было разговоров о том, что я подвел, когда получил красную карточку. Все умели играть в обороне. Кроме того, через две игры я вышел. Сам не ожидал, что мы выйдем из группы, но пришла уверенность.

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Это произошло после проигрыша Испании, когда мы приехали в отель, где нас собрал Григорий Суркис. Он сказал: "Это одна игра, нужно собраться и продолжать двигаться дальше". Признаюсь, это сильно на нас повлияло. Если бы мы выиграли у испанцев, еще неизвестно, как бы провели следующие матчи. Это был волшебный пендель на чемпионате мира. Он сыграл определяющую роль", – подчеркнул Ващук в программе Оставайся с Футболом.

Напомним, сборная Украины после провала с испанцами одержала две победы и вышла из группы.

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